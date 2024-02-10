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Azerbaycanlı Server Beşirli, Türkiye'ye Yardım İçin Yola Çıktı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Azerbaycanlı Server Beşirli, eski aracına yüklediği eşyalarla Türkiye'ye yardım etmek için yola çıktı. Beşirli'nin yardımseverliği ve Azerbaycan'ın dayanışması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Beşirli, depremzedelere yardım etmek için Türkiye'ye gittiğini ve Adıyaman'da gönüllü çalıştığını belirtti. Arabası ise sergilenmek üzere Adıyaman'a götürülecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türkiye'ye göndermek için eski aracına yüklediği eşyalarla fotoğraflanan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra birçok kişinin takdirini kazanan Azerbaycanlı Server Beşirli, "Meşhur olmak gibi düşüncem yoktu. Sadece kardeşlerime yardım için yola çıkmıştım. Arabam eski de olsa kalbim temizdi. Kardeş ülkeye yardım etmek bizim borcumuz." dedi.

Azerbaycan halkı ve devleti, depremin ardından hemen harekete geçerek Türkiye'ye yardım seferberliği başlatmıştı.

Türkiye'ye yardımda bulunmak için çaba sarf edenlerden biri de Bakü yakınlarındaki Ceyranbatan kasabasında yaşayan 35 yaşındaki Server Beşirli olmuştu. Önce kendisi ve ailesine ait eşyaları yardım toplama merkezine ulaştıran Beşirli, sonrasında da arabasıyla kasabada dolaşarak yardım etmek isteyenlerin eşyalarını ilgili yere ulaştırmıştı.

Eski kırmızı arabasının üzerindeki yardım malzemeleriyle Bakü sokaklarında çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla milyonların gönlünde taht kuran Beşirli, adeta yardımseverliğin ve Azerbaycan'ın Türkiye ile dayanışmasının simgesi haline gelmişti.

Depremlerin birinci yılında AA muhabirine konuşan Beşirli, o günleri sanki bugünmüş gibi hatırladığını, deprem haberini duyunca çok üzüldüğünü söyledi.

Beşirli, o günlerde hiçbir şey yapmadan duramadığını küçük de olsa bir şey yapmak istediğini belirterek, "Kardeş ülkede insanların evsiz kalması bizi derinden etkiledi. En azından sıcak giysi, yorgan götüreyim dedim. Yardım götürürken tesadüfen fotoğrafımı çekip sosyal medyada paylaşmışlar. Bu da gündem oldu. Benim gündem olmak, meşhur olmak gibi düşüncem yoktu. Sadece kardeşlerime yardım için yola çıkmıştım. Arabam eski de olsa kalbim temizdi. Kardeş ülkeye yardım etmek bizim borcumuz." şeklinde konuştu.

Bir süre sonra Türkiye'ye gittiğini ve Adıyaman'da gönüllü çalıştığını bildiren Beşirli, "Orada da elimizden geleni yaptık. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Beşirli, Türkiye'den çok kişinin kendisini aradığını dile getirerek, "Tanımadığım kişiler arayıp bana teşekkür ediyor. Ben de bundan utanıyorum. Çünkü ben yaptıklarımı teşekkür için yapmadım." dedi.

Beşirli'nin arabası Adıyaman'da sergilenecek

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat'ın sosyal medyada meşhur olan arabayı sergilemek için Adıyaman'a götürmek istediğine dikkati çeken Beşirli, "Ben de bu teklifi memnuniyetle kabul ettim. Ne zaman isteseler götürebilirler." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Beşirli'nin Türkiye'ye olan hassasiyeti kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremzedeler ve bölgedeki çalışmalarıyla dikkati çeken gönüllüler için 19 Nisan 2023'te düzenlediği iftar programına Beşirli'yi de davet etmişi.

Türk iş insanı Sebahattin Civelek ise Beşirli'ye otomobil hediye etmiş ve ev yaptırmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Azerbaycan Adıyaman Türkiye Deprem Güncel Haberler

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