6 Şubat Depremlerinde Yaşamını Yitiren Vatandaşlar İçin Anma Törenleri Düzenlenecek
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Hatay Köprübaşı mevkiinde sessiz yürüyüş ve anma törenleri düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törene katılacak. CHP İzmir İl Başkanlığı da saygı duruşunda bulunacak ve açıklama yapacak. Ayrıca, Asi Nehri'ne karanfil bırakılacak.
ANKA HABER AJANSI 5-6 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ -EK-
03.50: 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlar için Hatay Köprübaşı mevkiinedoğru "Sessiz Yürüyüş" yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
04.17: 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşla r, Hatay Köprübaşı mevkiindeanılacak. Anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
04.17: CHP İzmir İl Başkanlığı, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle saygı duruşunda bulunacak, ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
05.00: 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlar için Asi Nehri'nekaranfil bırakılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...