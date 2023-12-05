- 6 Şubat depreminin ardından 77 gazetecinin anılarını kaleme aldığı "sarsılMA" raflarda yerini aldı

ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yapan 77 kameraman ve muhabirin kaleme aldığı "sarsılMA" kitabı raflarda yerini aldı.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok muhabir ve kameraman türlü zorluklarla bölgeye ulaştı. 11 ilin zarar gördüğü depremlerde 50 binin üzerinde vatandaş yaşamını yitirdi. Türkiye'nin farklı noktalarından gelerek deprem bölgesinde izlenimlerini aktaran 77 gazetecinin anıları Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından ve Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği katkıları ile okuyucuları ile buluştu.

"Gelecek nesillere aktarılması da gereken önemli bir afetti"

Toplumsal hafızanın diri tutulması için habercilerin izlenimlerini yazı ile buluşturduklarını aktaran Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, "Yaşadığımız o büyük afet gelecek nesillere aktarılması da gereken önemli bir afetti. Yani yapılması gerekenler, eksiklerimiz, fazlalıklarımız bunların hepsinin anlatılması gereken bir depremdi. Sonuç itibariyle Türkiye Haber Kameramanları Derneği olarak 77 habercinin kaleminden, 77 habercinin anılarından oluşan depremin ilk duydukları andan orada günlerce aylarca kaldıkları süre içerisinde yaşadıkları tüm süreçleri kaleme aldılar. Ortaya 'sarsılMA' isimli kitap çıktı. Sarsılma ismi maddenin acizleşip yıkıldığı yerde birliğimizin ve bütünlüğümüzün sarsılmayacağı anlamına gelen 'ma' ekiyle bütünleşmiş sarsılma şeklinde Türkiye Haber Kameramanları Derneği olarak Türk milletine, Türk kamuoyuna armağan edilmiş bir eserdir" ifadelerini kullandı.

"Genç gazeteci arkadaşlarımıza öğretici olacağına inanıyorum"

Afet bölgesine depremin yaşandığı ilk gün gittiğini belirten İhlas Haber Ajansı Haber Kameramanı Gürkan Sayın, kitapta kaleme aldığı anılarının ilk günden itibaren çalışma arkadaşları ile yaşadıkları olduğunu dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

Deprem bölgesinde 10 gün kalmıştım. Döndükten birkaç gün sonra hiçbir şeyi, hiçbir hatırayı unutmamak için kendim telefonuma not almıştım. Daha sonra Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin böyle bir projesi olduğunu duyup yazımı gönderdim. İçinde 77 gazetecinin, orada gördüğü, şahit olduğu olaylar var. Bu kitap belge niteliğinde bir kitap olacağına inanıyorum. Genç gazeteci arkadaşlarımıza öğretici olacağına inanıyorum. İçinde yazanlara gerçekten okumalarını isterim. İçinde o kadar acı şeyler var ki anlatılabildiği kadar anlattık. Görmeden tabii kimse anlayamaz ama yine de o felaketin unutulmaması açısından güzel bir kitap. Umarım baskısı ve okuyanı çok olur.