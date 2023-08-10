Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin İstasyon Caddesi'nde insan seslerinin yerini kamyon ve kepçe sesleri aldı. Deprem sonrası caddede büyük bir yıkım meydana gelirken, eski canlılığını geri kazanması için umutlar var.

6 Şubat depreminden etkilenen İstasyon Caddesi eski günlerini arıyor

O caddede insan seslerinin yerini iş makinesi sesleri aldı

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'nin İstasyon Caddesi'nde insan seslerinin yerini kamyon ve kepçe sesleri aldı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de en fazla hasarın meydana geldiği Esenevler Mahallesi'nde bulunan İstasyon Caddesi eski günlerini arıyor. Deprem öncesinde binlerce kişinin yaşadığı cadde yerini boş alanlar, terk edilmiş binalar ve moloz yığınlarına bıraktı. İstasyon Caddesinin depremden öncesi, 6 Şubat sonrası ve 6 ay sonrası dron kamerasına yansıdı.

İstasyon Caddesi'nde 10 yıldır petshop işletmeciliği yapan Hasan Aydemir, "10-12 yıldır Osmaniye'de yaşıyorum, esnaflık yapıyorum depremde İstasyon Caddesi'nde büyük bir yıkımı oldu. 10 yıldır burada esnaflığım var biraz ağırdan ilerlediğini düşünüyorum. Buradaki yıkımların daha mahkeme süreci devam eden apartmanlarımız var. En kısa sürede inşallah toparlanıp tekrardan eski halimize dönmeyi ümit ediyoruz. İstasyon caddesi, Osmaniye'nin en eski caddelerinden bir tanesi eski popülerliğine inşallah döner diye ümit ediyoruz. Burada çok köklü işyerleri vardı 20 yıllık 30 yıllık işletmeler vardı maalesef depremde oraları da kaybettik. İnşallah en kısa sürede canlı güzel hallerine döneriz" dedi.

Esenevler mahallesinde doğum büyüdüğünü söyleyen Erdal Mahsun Çelik ise "Buralarda doğup büyüdüm. İstasyon caddesi eskiden çok canlıydı kafeler berberler vardı. Şuanda her yer kapalı depremden dolayı binalarımız harabe bir çoğu yıkıldı bir çoğu da yıkılmayı bekliyor. Buraların yıkılıp tekrar yapılanmasını eski halini almasını istiyoruz. Yetkililerin burayla ilgilenmesini istiyorum" diye konuştu.