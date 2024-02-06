Kırıkkale'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla "6 Şubat 'Asrın Felaketi' Deprem Farkındalık Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Valilik girişinde açılan ve bakanlığın deprem bölgesindeki çalışmalarının yer aldığı sergi, 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, geçen yıl tarihin en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

O dönemde devlet ve milletin el ele vererek bölgede yaraların sarılması için hemen harekete geçtiğini aktaran Aydın, "Valiliğimiz ve tüm kurumlarımız yapılması gereken fedakarlığı yaparak deprem bölgesine ulaştılar. Emekleri dolayısıyla tüm arkadaşlara ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.

AFAD İl Müdürü Mustafa Türker de 11 ilde etkili olan bu felaketin unutulmaması gerektiğine dikkati çekti.

Açılışa, protokol üyeleri, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.