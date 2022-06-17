6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yurt geneli ve sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlarla teröre geçit verilmiyor.
Yurt geneli ve sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlarla teröre geçit verilmiyor. Kahraman askerimiz 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi. Haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel