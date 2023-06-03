6 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin edecek, A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile karşılaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin edecek ve Anıtkabir'e ziyarette bulunacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası başlayacak ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final mücadelesi başlayacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin edecek, Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.

Günün diğer maçlarında Polonya ile Sırbistan, ABD ile Güney Kore karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00/14.00/17.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası başlayacak; Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük, HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor, Kasımpaşa-Beşiktaş, Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü, Trabzonspor-Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor-Medipol Başakşehir maçları yapılacak.

(Konya/16.00/İstanbul/19.00/19.00/Kayseri/Trabzon/Adana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 2. Lig Play-Off 2. Tur rövanş maçları yapılacak, Kırmızı Grup'ta İskenderunspor ile 1461 Trabzon FK, Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor ile Anagold 24Erzincanspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final mücadelesi başlayacak, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off final serisinde Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor ikinci maçta karşılaşacak.

(Kastamonu/13.30) (Fotoğraflı)

6- Formula 1'de sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Barselona/17.00) (Fotoğraflı)

7- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın, Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'daki 5. ayağında superpole mücadelesi ve ilk yarışa çıkacak.

(Misano)

8- Modern Pentatlon Dünya Kupası Final organizasyonunda kadınlar ve erkeklerde finaller yapılacak.

(Ankara/10.00/16.00) (Fotoğraflı)

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