6 Nisan 2022 Günlük Haberler

TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanlığı için seçim yapılacak, Türkiye İstatistik Kurumu 2022 kütüphane istatistiklerini açıklayacak, UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde İtalya'nın Fiorentina ve İngiltere'nin West Ham United takımları karşı karşıya gelecek, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu tamamlanacak, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko üçüncü maçta karşı karşıya gelecek, Fransa Açık'ta teklerde çeyrek final maçları tamamlanacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanlığı için seçim yapılacak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bakanlar yemin edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı kütüphane istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde İtalya'nın Fiorentina ve İngiltere'nin West Ham United takımları Çekya'da karşı karşıya gelecek.

(Prag/22.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu, 38'inci haftanın MKE Ankaragücü-Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor, İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor ve Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/Giresun/20.00/İstanbul/20.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 2. Lig Play-Off 3. Tur'unda, Kırmızı Grup'ta İskenderunspor ile Bucaspor 1928, Beyaz Grup'ta Anagold 24Erzincanspor ile Şanlıurfaspor ilk maçlarda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00/Erzincan/20.00)

4- TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off 2. Tur mücadelesinde Efeler 09 ile Beyoğlu Yeni Çarşı rövanşta karşılaşacak.

(Aydın/16.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off final serisinde Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'u dördüncü maçta konuk edecek.

(Antalya/16.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3'üncülük mücadelesinde Spor Toto ile Beşiktaş Yurtbay Seramik ilk maçta karşılaşacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

8- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta teklerde çeyrek final maçları tamamlanacak.

(Paris) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.