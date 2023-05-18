6 Nisan 2022 Günlük Haberler

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, bakanların ziyaretleri, spor müsabakaları ve uluslararası toplantılar gibi birçok konu 6 Nisan 2022 günü Türkiye'de yaşandı.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Prof. Dr. Haluk Dursun Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelecek, partisinin Kartal ve Maltepe ilçe başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(İstanbul/10.00/13.00/18.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer alacağı basın toplantısına katılacak.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te esnaf ziyareti yapacak.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür Sanat Merkezi'nde OECD 2023 Türkiye Raporu Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ordu/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhur İttifakı'na üye partilerin temsilcileriyle basın buluşmasında bir araya gelecek.

(Eskişehir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal istikrar raporunu, mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini, mart ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin ile Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan liderlerini bir araya getiren Çin-Orta Asya Zirvesi başlıyor.

(Şian)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesi Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla-Juventus, Bayer Leverkusen-Roma yarı final rövanş maçları; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Basel-Fiorentina, AZ Alkmaar-West Ham yarı final rövanş müsabakalarıyla sezonun finalistleri belli olacak.

(Sevilla/Leverkusen/22.00/Basel/Alkmaar/22.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçı yapılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisi dördüncü maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ile İzmit Belediyespor dördüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(Antalya/17.00) (Fotoğraflı)

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