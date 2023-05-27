6 Nisan 2021 Türkiye Günlük Bülteni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve siyasi liderlerin programları, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılacağı bir program ve spor etkinlikleri hakkında bilgi.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Etimesgut ilçesinde "Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye İçin Omuz Omuza" temalı açık hava toplantısında vatandaşlara hitap edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sultangazi'de "İlk Oyum Erdoğan'a" programına katılacak, Merkez Cami önünde AK Nokta'ya ve ilçe esnafına ziyarette bulunacak.

(İstanbul/13.00/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şile'nin Yazımanayır ve Yeniköy mahallelerini ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeliyle kahvaltıda bir araya gelecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak, Etimesgut ilçesinde partisince düzenlenecek "Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye İçin Omuz Omuza" temalı açık hava toplantısında vatandaşlara hitap edecek.

(Ankara/13.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de tekstil işçileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Depremde Hayvanları Telef Olan Çiftçilere Hayvan Hibe Edilmesi Programı"na katılacak, Koç Grubu konteyner kenti ile TOKİ konutları örnek dairesinde inceleme yapacak.

(Kahramanmaraş/11.30-14.00)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

(Middelfart/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisine Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa ve Fenerbahçe Beko-TOFAŞ ilk maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in play-off yarı final serisinde Spor Toto, Beykoz Belediyespor'u ilk maçta konuk edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

4- Formula 1'de sezonun 7. yarışı Monako Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Monaco/17.00) (Fotoğraflı)

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