6 Nisan 2021 Günlük Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ercan Havalimanı'nı ziyaret edecek, YKS sınavı yapılacak, Türkiye'nin farklı spor dallarındaki milli takımları maç yapacak, Formula 1 ve MotoGP yarışları gerçekleştirilecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında devam eden çalışmaları inceleyecek, ardından basın açıklamasında bulunacak.

(Lefkoşa/18.00)

2- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15/15.45)

SPOR

1- 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlanacak. Türkiye, D Grubu'nda üçüncü ve son maçında, Slovakya ile karşılaşacak.

(Lübliyana/21.45)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

(Hong Kong/12.00)

3- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda, 19 Haziran'da Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milliler son çalışmasını yapacak.

Galler Teknik Direktörü Rob Page ve takımdan bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak; takım son çalışmasına çıkacak.

(Samsun/18.45/19.30/17.00/18.00)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Kanada Grand Prix'si yapılacak.

(Montreal/21.00)

5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Almanya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Chemnitz/15.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.