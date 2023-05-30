6 Nisan 2021 Günlük Haberler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde TOBB 79. Genel Kurulu'na katılacak, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Urla Barbaros Köy Yaşam Merkezi'nde "1500 Köy Yaşam Merkezi Toplu Açılış Programı"na katılacak, Balıklıova Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret edecek.

(İzmir/12.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Harem'den Harem-i Şerif'e Hac Uğurlama Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak maçı izleyecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı yapılacak. Hafta, Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor, İstanbulspor-Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor, Bitexen Giresunspor-Trabzonspor, Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor karşılaşmalarına sahne olacak.

(İstanbul/20.00/20.00/20.00/Giresun/Antalya/Sivas/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 2. Lig Play-Off 2. Tur mücadelesi başlayacak; Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon FK-İskenderunspor, Beyaz Grup'ta Anagold 24Erzincanspor-Esenler Erokspor ilk maçları yapılacak.

(Trabzon/15.30/Erzincan/20.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Galatasaray Nef-Türk Telekom, Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka ikinci maçları yapılacak.

(İstanbul/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

5- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin kadınlar 1. Grup mücadelesinde ilk hafta müsabakaları Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak; İtalya-Tayland, Polonya-Kanada maçları yapılacak.

(Antalya/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off final serisinde Konyaaltı Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Antalya/16.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in play-off yarı final serisinde Beykoz Belediyespor-Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik ikinci maçları yapılacak.

(Sakarya/13.00/15.30) (Fotoğraflı)

8- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a 1. tur maçlarıyla devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

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