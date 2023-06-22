6 Nisan 2021 Günlük Bülten

CHP MYK toplanacak, Milli Eğitim Bakanı ziyaretlerde bulunacak, TBMM Genel Kurul toplanacak, TCMB faiz kararını açıklayacak, TÜİK istatistikleri açıklanacak, Kültür ve Turizm Bakanı toplantıya katılacak, Gençlik ve Spor Bakanı seçimli genel kurula katılacak, Avrupa Oyunları devam edecek, Türkiye Basketbol Ligi final serisi üçüncü maçı oynanacak.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AFAD Koordinasyon toplantıları ve İl Eğitim Değerlendirme toplantılarına katılacak, konteyner kentler ve AK Parti İl Başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Adıyaman/Malatya/09.30-16.00)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Dışişleri Komisyonunda bazı uluslararası anlaşmalar ele alınacak.

(TBMM/14.00/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Projeleri İmza Töreni'ne katılacak ve Pazarcık esnaf çarşısı inşaatında incelemelerde bulunacak.

(Kahramanmaraş/11.00-17.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK, 2022 yılı ölüm ve ölüm nedeni ile mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CVK Park Bosphorus Hotel'de Türkiye Otelciler Birliğinin aylık bilgilendirme toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- 3. Avrupa Oyunları'na Polonya'da çeşitli branşlarda mücadelelerle devam edilecek. Milli sporcular karate, artistik yüzme, atıcılık ve kanoda müsabakalara çıkacak.

(Bielsko-Biala/Oswiecim/Wroclaw/Krakow)

3- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin final serisi üçüncü maçında Semt77 Yalovaspor, Yılyak Samsunspor Basketbol'u konuk edecek.

(Yalova/18.00)

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