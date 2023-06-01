6 Nisan 2020 Günlük Haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi sonucuna göre YSK'nin hazırladığı mazbatası takdim edilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına başkanlık edecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, milletvekilliği mazbatasını alacak, AK Parti İl Başkanlığında basın açıklaması yapacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde ikinci maçında Sırbistan'la karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom ile Galatasaray Nef, üçüncü maçta karşılaşacak. TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur mücadelesinde 2. Grup'ta Karaman FK ile Orduspor 1967, ilk maçta karşı karşıya gelecek. Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3'üncülük mücadelesinde Armada Praxis Yalıkavakspor ilk maçta İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'ne kadınlarda yarı final mücadelesiyle devam edilecek. Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a 2. tur maçlarıyla devam edilecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi sonucuna göre YSK'nin hazırladığı mazbatası takdim edilecek.

(TBMM/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, milletvekilliği mazbatasını alacak, AK Parti İl Başkanlığında basın açıklaması yapacak.

(Kahramanmaraş/14.00/15.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Türkiye sağlık araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin liderleri ile Avrupa Birliği kurumlarının başkanları, Avrupa Siyasi Topluluğunun 2. toplantısı için Moldova'da bir araya gelecek.

(Kişinev)

2- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci gün oturumu yapılacak.

(Oslo)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde ikinci maçında Sırbistan'la karşılaşacak. Gruptaki diğer maçlarda Kanada ile Tayland, Polonya ile de İtalya karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00/14.00/17.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom ile Galatasaray Nef, üçüncü maçta karşılaşacak.

(Ankara/18.00)

3- TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur mücadelesinde 2. Grup'ta Karaman FK ile Orduspor 1967, ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Karaman/16.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3'üncülük mücadelesinde Armada Praxis Yalıkavakspor ilk maçta İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Muğla/17.00)

5- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'ne kadınlarda yarı final mücadelesiyle devam edilecek.

(Ankara/10.00)

6- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a 2. tur maçlarıyla devam edilecek.

(Paris)

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