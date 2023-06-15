6 Nisan 1920: TBMM Başkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak, Milli Eğitim Bakanı Gaziantep'te ziyaretlerde bulunacak. NATO Savunma Bakanları Toplantısı başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Rize'de ziyaretlerde bulunacak. Türkiye, Sırbistan ile karşılaşacak. Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı Letonya ile karşılaşacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AFAD koordinasyon toplantısı ve il değerlendirme toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığı, Şehit Kamil Empati Ortaokulu, Nurdağı Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi, Nurdağı Konteyner Kenti, Islahiye Dervişpaşa Ortaokulu ve Islahiye Konteyner Kenti'ni ziyaret edecek.

(Gaziantep/09.30-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı ücretli çalışan ve mayıs ayı konut satış istatistikleri ile mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumları yapılacak. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, belediye başkanları ve ilçe teşkilatlarıyla toplantının ardından Valilik ve Belediye'yi ziyaret edecek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin 2022-2023 akademik yılı mezuniyet törenine katılacak, güreş eğitim merkezinde güreşçilerle sohbet edecek, Çaykur Rizespor Kulübüne ziyarette bulunacak.

(Rize/10.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, Slovenya ve İsrail'in ortak organizasyonuyla başlayacak. Türkiye, Slovenya'da D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

(Lübliyana/16.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 2. maçında Polonya ile karşılaşacak.

(Hong Kong/12.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek; 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım belli olacak.

(Konya/19.00) (Fotoğraflı)

6- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ve bir futbolcu, Skonto Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milliler son çalışmasını yapacak.

Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics ve bir futbolcu statta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ev sahibi ekip son antrenmanına çıkacak.

(Riga/18.15/19.00/15.45/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.