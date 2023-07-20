6 Nisan 1920 Tarihli Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi'nde Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İş Birliği Protokolü imza törenine katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya Valiliğini ziyaret edecek, Elazığ Valiliğinde il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, belediye, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi yaz okuluna ziyarette bulunacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak; haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile temmuz ayı tüketici güven endeksini duyuracak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valilik ve konteyner kenti ziyaret edecek, Merkez Spor Salonu'nda ve deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak. TMOK'un düzenlediği Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları, Olimpiyatevi'nde düzenlenecek basın toplantısı ile duyurulacak. Fransa Bisiklet Turu'na Moutiers-Bourg en Bresse arasındaki 18. etap yarışıyla devam edilecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi'nde Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İş Birliği Protokolü imza törenine katılacak.

(Malatya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya Valiliğini ziyaret edecek, Elazığ Valiliğinde il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, belediye, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi yaz okuluna ziyarette bulunacak.

(Malatya/09.30/Elazığ/12.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak; haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile temmuz ayı tüketici güven endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valilik ve konteyner kenti ziyaret edecek, Merkez Spor Salonu'nda ve deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Hatay/11.45-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TMOK'un düzenlediği Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları, Olimpiyatevi'nde düzenlenecek basın toplantısı ile duyurulacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fransa Bisiklet Turu'na Moutiers-Bourg en Bresse arasındaki 18. etap yarışıyla devam edilecek.

(Fotoğraflı)

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