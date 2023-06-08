6 Nisan 1920 Tarihli Gündem: Merkez Bankası Para İstatistikleri Açıklanacak, Süper Lig Play-Off Finali, Fransa Açık Yarı Final Maçları

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Futbolda Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali'nde, Pendikspor ile Bodrumspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Manisa/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde, Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom, üçüncü maçta karşılaşacak.

(İzmir/20.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in final serisinde, Beykoz Belediyespor, ikinci maçta Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/15.30)

4- İstanbul'da 10 Haziran'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

5- 2023 FIBA Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda, Polonya ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

6- Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Plaj Turu Finalleri, Konyaaltı Sahili'nde başlayacak.

(Antalya)

7- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta, tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.

(Paris)

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