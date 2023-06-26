6 Nisan 1920 Tarihli Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Mardin'de ziyaretlerde bulunacak, Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağ'da temaslarda bulunacak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'da esnaf ziyaretleri yapacak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular mücadele edecek, Türk futbolunda 2023-2024 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi başlayacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.

(Mardin/14.00/15.30/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gideceği Karadağ'da temaslarda bulunacak.

(Karadağ)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side'de taksi dolmuş esnafı ve Antik Kent esnafıyla bir araya gelecek.

(Antalya/15.45/16.30)

SPOR

1- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular; okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon, muaythai, 7'li ragby, atıcılık ve tekvando olmak üzere 9 branşta mücadele edecek.

(Krakow, Tarnow, Nowy Targ, Wroclaw, Krynica-Zdroj)

2- Türk futbolunda 2023-2024 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi başlayacak.

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