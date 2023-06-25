6 Nisan 1920 Tarihli Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Adıyaman ziyareti, Wagner Güvenlik Şirketi'nin Rus yönetimine isyanı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Antalya ziyareti, Türkiye'nin Ukrayna ile karşılaşacağı voleybol finali, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları ve diğer spor etkinlikleri.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valilikte Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, konteyner kentte depremzedelerle bir araya gelecek, SGK ve İŞKUR il müdürlüklerine ziyarette bulunacak.

(Adıyaman/11.00-15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Güvenlik şirketi Wagner'in Rus yönetimine isyanı sonlandırmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Moskova)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatını ziyaret edecek, Syedra Antik Kenti'nde incelemede bulunacak.

(Antalya/14.00/17.15)

SPOR

1- Voleybol erkeklerde Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde Türkiye, finalde Ukrayna ile karşılaşacak.

(Zadar/21.00)

2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular; okçuluk, atletizm, boks, eskrim, modern pentatlon, dağ bisikleti, muaythai, 7'li ragby, atıcılık, tekvando ve masa tenisi olmak üzere 11 branşta mücadele edecek.

(Krakow, Wroclaw, Chorzow, Krynica-Zdroj, Nowy Targ)

3- At yarışlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 97'ncisi Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/17.15)

4- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. ayak mücadelesi Hollanda Grand Prix'si yapılacak.

(Assen/15.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.