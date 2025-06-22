6 Nisan 1920: Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingine katılacak.

(Tekirdağ/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu sona erecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor.

(Kudüs/Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılacak; siyah-beyazlı yönetim kurulu, kulübün emlak projeleriyle ilgili Genel Kuruldan yetki talep edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybol 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları İstanbul'da tamamlanacak; organizasyonun son günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika-Kanada, Güney Kore-Dominik Cumhuriyeti ve Türkiye-Brezilya maçları oynanacak.

(İstanbul/12.30/16.00/19.30) (Fotoğraflı)

3- 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek; G Grubu'nda Juventus-Wydad ve H Grubu'nda Real Madrid-Pachuca müsabakaları yapılacak.

(Philadelphia/19.00/Charlotte/22.00) (Fotoğraflı)

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