6 Nisan 1920 Haberleri

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.30)

2- Bartın, Zonguldak ve Düzce'deki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların yankıları takip ediliyor.

(Paris)

SPOR

1- Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da sürdürdüğü kampta Macaristan'ın Kisvarda takımıyla karşılaşacak.

(Graz/20.30)

2- Futbolda 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe'nin Rusya, Beşiktaş'ın Almanya ve Trabzonspor'un Slovenya'daki kampları sürüyor.

(St. Petersburg/Grassau/Kranj)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, teklerde dördüncü tur mücadelesiyle sürecek.

(Londra)

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