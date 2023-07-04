6 Nisan 1920 Günlük Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç noterlerde taşınmaz satışının başlamasıyla ilgili uygulamaya katılacak, TÜİK tarım sigortaları istatistiklerini açıklayacak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün Başbakan Yardımcısı ile basın toplantısı düzenleyecek, Fransa'da devam eden protestolar takip ediliyor, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açılış törenine katılacak, Galatasaray Futbol Takımı antrenman yapacak, Wimbledon'da teklerde ilk tur maçları oynanacak, Fransa Bisiklet Turu devam edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, noterlerde taşınmaz satışının başlamasıyla ilgili Ankara 65. Noterliği'ndeki ilk uygulamaya katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve Yeşil Sol Parti Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, 2022 yılı devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45)

2- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.

(Paris)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yaz Spor Okulları'nın Burhan Felek Spor Kompleksi'ndeki açılış töreni ile Sarıyer Rumelifeneri'ndeki İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı'nda düzenlenecek Gençlik Kampları açılışına katılacak.

(İstanbul/17.00/19.30)

2- Galatasaray Futbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını, yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/18.30)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a, teklerde ilk tur maçlarıyla devam edilecek.

(Londra)

4- Fransa Bisiklet Turu, Dax-Nogaro arasındaki 4. etap mücadelesiyle sürecek.

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