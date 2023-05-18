6 Nisan 1920 Günlük Haberler

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/11.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Prof. Dr. Haluk Dursun Kütüphanesi'ndeki gençlerle bir araya gelecek, partisinin Kartal ve Maltepe ilçe başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(İstanbul/10.00/13.00/18.00/20.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür Sanat Merkezi'nde OECD 2023 Türkiye Raporu Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ordu/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal istikrar raporunu, mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini, mart ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00-14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakına üye parti temsilcilerinin yer alacağı basın toplantısına katılacak.

(Antalya/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesi Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla-Juventus, Bayer Leverkusen-Roma yarı final rövanş maçları; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Basel-Fiorentina, AZ Alkmaar-West Ham yarı final rövanş müsabakalarıyla sezonun finalistleri belli olacak.

(Sevilla/Leverkusen/22.00/Basel/Alkmaar/22.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçı yapılacak.

(İstanbul/19.00)

4- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisi dördüncü maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ile İzmit Belediyespor dördüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(Antalya/17.00)

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