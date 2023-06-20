6 Nisan 1920 Günlük Bülten

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut'un cenaze törenine katılacak, TBMM Genel Kurulu toplanacak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açılış etkinliğine katılacak, TÜİK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamalar yapacak, Ümit Milli Futbol Takımı Bosna Hersek ile özel maçta karşılaşacak, Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut'un Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katılacak.

(Ankara/16.53)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

CHP, MHP ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/13.30/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi'nin açılış etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.30)

2- TÜİK, nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2022" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

2- Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu formaları, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da katılacağı organizasyonda tanıtılacak.

(İstanbul/16.00)

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