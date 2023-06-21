6 Nisan 1920 Günlük Ajanda

TBMM Genel Kurulu, AK Parti Meclis Grup toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Eurasia Rail etkinliğine katılımı, TCMB ve TÜİK'in açıklayacağı istatistikler, Ukrayna İyileştirme Konferansı, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi, 3. Avrupa Oyunları'nın devamı ve açılış töreni gibi konular gündemde olacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

2- AK Parti Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/11.45)

EKONOMİ FİNANS

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısına katılacak.

(İstanbul/16.00)

2 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı Eurasia Rail etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, haziran ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini, 2022 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları, 2022" haber bültenini yayımlanacak

(Ankara/10.00/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna İyileştirme Konferansı, İngiltere'nin ev sahipliğinde Londra'da düzenlenecek. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

(Londra)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu 2. eleme turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak.

(Nyon/13.00/14.00)

2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'na çeşitli branşlarda mücadelelerle devam edilecek, oyunların resmi açılış töreni yapılacak.

(Krakow/21.30)

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