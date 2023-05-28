6 Nisan 1920'de Türkiye sandık başına gidiyor

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında 2 aday yarışacak. Yurt genelinde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak. Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz.

6 Nisan 1920

1- Türkiye sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında 2 aday yarışacak.

Yurt genelinde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Gümrük kapılarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi de saat 17.00'de sona erecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar Şadıman-Polat Çebi İlkokulu'nda kullanacak.

(İstanbul/11.00)

3- Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arjantin İlkokulu'nda oy verecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TEB Ataşehir Ortaokulu'nda oy verecek.

(İstanbul/09.00)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Türkler Ayşen-Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'nda oy kullanacak.

(Antalya/09.30)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, oyunu İzmir Atatürk Lisesi'nde kullanacak.

(İzmir/10.30)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu'nda verecek.

(İstanbul/08.30)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.

(İstanbul/11.00)

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beşirli İMKB Orta Okulu'nda oy kullanacak.

(Trabzon/13.00)

7- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'nda oy verecek.

(İstanbul/12.00)

8- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oyunu Fatih'te 29 Mayıs İlkokulu'nda kullanacak.

(İstanbul/12.00)

9- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Teniste sezonun 2. grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) 1. tur maçlarıyla başlayacak.

(Paris)

2- Formula 1'de sezonun 7. yarışı Monako Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Monaco/16.00)

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