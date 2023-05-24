6 Nisan 1920'de Türkiye'de Günün Programı

Türkiye'de bugün Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek ve Ülkücü Kanaat Önderleri Toplantısı'na katılacak. Ayrıca bakanlar ve siyasi liderler de çeşitli ziyaretler yapacaklar.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek, Ülkücü Kanaat Önderleri Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Etiler Huzurevi'ni ziyaret edecek, Bebek ve Alibeyköy'de esnaf ziyaretinde bulunacak, Eyüpsultan'da Kadın ve Gençlik Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/12.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kadıköy'de Cumhur İttifakı partileri ilçe başkanlarıyla kahvaltı yapacak, Ataşehirli kadınlarla buluşacak, Prestij Caddesi'ni ziyaret edecek, Kars, Ardahan, Iğdır Hemşehri Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manyas, Gönen ve Susurluk ilçelerinde halk buluşmalarından sonra Balıkesir merkezde şehir turu yapacak, esnaf odalarıyla bir araya gelecek, Gündoğan Mahallesi'nde mitinge katılacak.

(Balıkesir/12.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakırköy'de Sivaslılar Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytinburnu'nda gençlerle buluşacak, Esenler'de seçim irtibat bürosunu ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Riva'da Cumhur İttifakı partileri yöneticileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pendik Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleri İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski ve yeni oto galericiler sitesini (Otokoop), Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'ni ve Küçükbalıklı Mahallesi'ni ziyaret edecek.

(Bursa/12.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti'nin Beşenli Mahallesi seçim bürosu, Çağlayancerit İlçe Başkanlığı ve Pazarcık ilçe seçim bürosuna ziyarette bulunacak.

(Kahramanmaraş/10.30/13.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak.

(Trabzon/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistiklerini, reel kesim güven endeksini ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma süreci devam ediyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenecek Büyük Türkiye Yüzyılı Paneli'ne katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk finalisti, Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor yarı final rövanş maçıyla belli olacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off 1. tur maçları yapılacak.

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