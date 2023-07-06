6 Nisan 1920'de TBMM'de Uluslararası Anlaşmalar Görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri ile haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu hakkında NATO karargahında yapılacak toplantıya Türkiye'yi temsilen katılacak. Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı'na katılacak. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Medipol Başakşehir, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayacak. Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürecek. Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak. Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a teklerde ikinci tur mücadelesiyle devam edilecek. Fransa Bisiklet Turu, Tarbes-Cauterets Cambasque arasındaki 6. etap yarışıyla sürecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, "Dünya Nüfus Günü, 2023" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-İsveç- Finlandiya arasında İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu hakkında NATO karargahında yapılacak toplantıya Türkiye'yi temsilen katılacak.

(Brüksel)

2- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.

(Paris)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı'na katılacak.

(Adana/10.30)

SPOR

1- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/14.00)

2- Medipol Başakşehir, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına tesislerinde başlayacak.

(İstanbul/18.30)

3- Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürecek. Akşam antrenmanı öncesi iki futbolcu basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/17.40/18.00)

4- Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak.

(Konya/19.00)

5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a teklerde ikinci tur mücadelesiyle devam edilecek.

(Londra)

6- Fransa Bisiklet Turu, Tarbes-Cauterets Cambasque arasındaki 6. etap yarışıyla sürecek.

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