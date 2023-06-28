6 Nisan 1920'de İslam dünyasında Kurban Bayramı kutlamaları

İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor. Ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Adıyaman'da yapacağı ziyaretler ve incelemeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Mardin'deki bayramlaşma programı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi mücadelesi ve Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcuların mücadelesi de haberde yer alıyor.

6 Nisan 1920

1- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, AFAD koordinasyon toplantısına katılacak, konteyner kent ve prefabrik kente gidecek, TOKİ deprem kalıcı konutları inşaat alanında ve örnek dairede incelemelerde bulunacak.

(Adıyaman/11.00/12.00/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valilikte bayramlaşma programına katılacak.

(Mardin/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Tayland'da başlayacak. Milliler, ilk maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.

(Bangkok/13.00) (Fotoğraflı)

2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular; okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon ve atıcılık olmak üzere 6 branşta mücadele edecek.

(Krakow, Tarnow, Nowy Targ) (Fotoğraflı)

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