6 Nisan 1920'de Ekonomi ve Spor Alanında Gerçekleşecek Olaylar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın TÜBİTAK 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacağı, TÜİK'in uluslararası göç istatistikleri ve sağlık modülü ile yaşam kalitesi modülü haber bültenlerini yayımlayacağı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyeceği, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuralarının çekileceği, Galatasaray'ın Zalgiris maçı öncesi son antrenmanını yapacağı, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in yeni sezon öncesi fikstür çekiminin gerçekleştirileceği bildirildi.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TÜİK, 2022 yılı uluslararası göç istatistikleri ile "Sağlık Modülü, 2022" ve "Yaşam Kalitesi Modülü, 2022" adlı haber bültenlerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

SPOR

1- Futbolda Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekilecek.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray, deplasmanda yapacağı Zalgiris maçı öncesi son antrenmanına çıkacak. Teknik Direktör Okan Buruk ile bir futbolcu, antrenmandan önce LFF Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin de düzenleyeceği basın toplantısının ardından takımına maç öncesi son idmanını yaptıracak.

(Vilnius/18.30/19.00/16.30/17.30)

3- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in yeni sezon öncesi fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

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