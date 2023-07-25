6 Nisan 1920'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz IDEF Fuarı'na katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) açılış törenine katılacak ve TBMM Genel Kurulu'na iştirak edecek. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. TBMM'de ise CHP'nin KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve fiyat artışı sorunlarına çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılacak. Ekonomi ve finans alanında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır IDEF Fuarı'na katılacak, Türkiye İstatistik Kurumu çeşitli istatistikleri açıklayacak ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihaleleri düzenleyecek. Spor alanında ise Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris ile karşılaşacak, Fenerbahçe ve Trabzonspor da hazırlık maçları yapacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜYAP Palas Balo Salonu'nda düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) açılış töreni ile TBMM Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/11.00/TBMM/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılmasına" ilişkin önerisinin müzakere edilmesi için olağanüstü toplanacak.

Yeşil Sol Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, IDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini, temmuz ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 yıl vadeli ABD doları cinsi tahvil ile kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

(Vilnius/19.00)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve sarı-lacivertli bir oyuncu, UEFA Konferans Ligi'ndeki Zimbru maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli ekip son antrenmanını yapacak.

Fenerbahçe'nin rakibi Zimbru'nun teknik direktörü Lilian Popescu ve bir oyuncusu Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Moldova ekibi son çalışmasını burada yapacak.

(İstanbul/15.30/19.00/20.15/20.30)

3- Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya kampındaki dördüncü hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımıyla karşılaşacak.

(Kranj/18.30)

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