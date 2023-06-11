6 Nisan 1920'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl'de ziyaretlerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı ziyaretleri yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak ve Halk Buluşması programına katılacak. Ayrıca, günün spor etkinlikleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Ziraat Türkiye Kupası finalini izlemesi, TFF 2. Lig play-off maçları, hentbol ve MotoGP Dünya Şampiyonası yer alıyor.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Kültür Park'ta düzenlenecek Halk Buluşması programına katılacak.

(Bingöl/11.15-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini izleyecek.

(İzmir/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 2. Lig play-off 3. tur mücadelesinde Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928 ile İskenderunspor, Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor ile Anagold 24Erzincanspor rövanş maçlarında karşılaşacak.

(İzmir/Şanlıurfa/20.00)

3- Hentbolda 2023 Avrupa Plaj Turu Finalleri, Konyaaltı Sahili'nde sona erecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Teniste sezonun grand slam turnuvası Fransa Açık, tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic ile Norveçli Casper Ruud arasındaki finalle sona erecek.

(Paris/16.00) (Fotoğraflı)

5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı İtalya Grand Prix'si yapılacak.

(Floransa/15.00) (Fotoğraflı)

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