6 Nisan 1920'de CHP MYK toplanacak

CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Ayrıca Bartın, Zonguldak ve Düzce'deki sel olayları takip ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise sel afeti ile ilgili incelemelerde bulunacak. Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak. Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla başlayan protestoların yankıları takip ediliyor. Galatasaray, Avusturya'da kampta olduğu sırada Macaristan'ın Kisvarda takımıyla karşılaşacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Teniste Wimbledon turnuvası da devam ediyor.