6 Nisan 1920'de CHP MYK toplanacak
Güncel Haberler
CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Ayrıca Bartın, Zonguldak ve Düzce'deki sel olayları takip ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise sel afeti ile ilgili incelemelerde bulunacak. Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak. Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla başlayan protestoların yankıları takip ediliyor. Galatasaray, Avusturya'da kampta olduğu sırada Macaristan'ın Kisvarda takımıyla karşılaşacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Teniste Wimbledon turnuvası da devam ediyor.
6 Nisan 1920
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Bartın, Zonguldak ve Düzce'deki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valilikte sel afeti ile ilgili İl Koordinasyon Toplantısına katılacak, ildeki afet bölgelerinde incelemelerde bulunacak.
(Ordu/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların yankıları takip ediliyor.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da sürdürdüğü kampta Macaristan'ın Kisvarda takımıyla karşılaşacak.
(Graz/20.30) (Fotoğraflı)
2- Futbolda 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe'nin Rusya, Beşiktaş'ın Almanya ve Trabzonspor'un Slovenya'daki kampları sürüyor.
(St. Petersburg/Grassau/Kranj) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, teklerde dördüncü tur mücadelesiyle sürecek.
(Londra) (Fotoğraflı)
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Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023