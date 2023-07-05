6 Nisan 1920'de CHP MYK toplanacak

CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katılacak. TBMM Genel Kurulu da gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Azerbaycan'da Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı düzenlenecek. Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla başlayan protestolar takip ediliyor. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak. Galatasaray Futbol Takımı, İngiltere Championship ekibi Hull City ile hazırlık maçı yapacak. Türkiye Basketbol 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Belçika ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de İsmail Kartal için imza töreni düzenlenecek. Beşiktaş ve Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Wimbledon'da tenis turnuvası devam edecek. Fransa Bisiklet Turu, Pau-Laruns arasındaki 5. etap yarışıyla sürecek.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katılacak.

(Konya/15.30)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

(Bakü)

2- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.

(Paris)

GÜNCEL

1- Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak.

(Erzincan/12.00-13.30)

SPOR

1- Galatasaray Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/19.45)

2- Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye son 16 turunda Belçika ile karşılaşacak.

(Konya/19.00)

3- Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal için imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/16.00)

4- Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını sürdürecek, antrenmandan önce iki futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/17.40/18.00)

5- Trabzonspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını Slovenya'da sürdürecek, antrenmandan sonra yeni transferlerden Mislav Orsic, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(Kranj/11.00/13.30)

6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a teklerde ikinci tur mücadelesiyle devam edilecek.

(Londra)

7- Fransa Bisiklet Turu, Pau-Laruns arasındaki 5. etap yarışıyla sürecek.

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