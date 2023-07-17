6 Nisan 1920'de CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşecek

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 22 Adet Yerinde Dönüşüm Ofisinin Açılışı ve Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne katılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde Çin ile finalde karşı karşıya gelecek. Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avusturya ve Almanya'daki kampları da devam ediyor.

6 Nisan 1920

1- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 22 Adet Yerinde Dönüşüm Ofisinin Açılışı ve Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Hatay/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde Çin ile finalde karşı karşıya gelecek.

(Arlington/01.30)

2- Futbolda 2023-2024 sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray'ın Avusturya, Beşiktaş'ın Almanya'daki kampları sürüyor.

(Graz/Grassau)

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