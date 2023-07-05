6 Nisan 1920'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katılacak. TBMM Genel Kurulu da toplanacak. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Azerbaycan'da Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı düzenlenecek. Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla başlayan protestolar takip ediliyor. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak. Galatasaray Futbol Takımı, İngiltere Championship ekibi Hull City ile hazırlık maçı yapacak. Türkiye Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Belçika ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de İsmail Kartal için imza töreni düzenlenecek. Beşiktaş ve Trabzonspor hazırlıklarını sürdürecek. Wimbledon'da teklerde ikinci tur mücadelesi yapılacak. Fransa Bisiklet Turu devam edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katılacak.

(Konya/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak.

(Erzincan/12.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/19.45) (Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye son 16 turunda Belçika ile karşılaşacak.

(Konya/19.00) (Fotoğraflı)

3- Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal için imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını sürdürecek, antrenmandan önce iki futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/17.40/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Trabzonspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını Slovenya'da sürdürecek, antrenmandan sonra yeni transferlerden Mislav Orsic, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(Kranj/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a teklerde ikinci tur mücadelesiyle devam edilecek.

(Londra) (Fotoğraflı)

7- Fransa Bisiklet Turu, Pau-Laruns arasındaki 5. etap yarışıyla sürecek. (Fotoğraflı)

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