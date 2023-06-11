6 Nisan 1920'de Bingöl'de Cevdet Yılmaz ziyaretleri yapacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı ziyaretleri yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak ve Kültür Park'ta düzenlenecek Halk Buluşması programına katılacak. Ayrıca günün spor etkinlikleri de yer alıyor.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Kültür Park'ta düzenlenecek Halk Buluşması programına katılacak.

(Bingöl/11.15-15.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.45)

2- TFF 2. Lig play-off 3. tur mücadelesinde Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928 ile İskenderunspor, Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor ile Anagold 24Erzincanspor rövanş maçlarında karşılaşacak.

(İzmir/Şanlıurfa/20.00)

3- Hentbolda 2023 Avrupa Plaj Turu Finalleri, Konyaaltı Sahili'nde sona erecek.

(Antalya)

4- Teniste sezonun grand slam turnuvası Fransa Açık, tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic ile Norveçli Casper Ruud arasındaki finalle sona erecek.

(Paris/16.00)

5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı İtalya Grand Prix'si yapılacak.

(Floransa/15.00)

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