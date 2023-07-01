Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Adıyaman'da ziyaretlerde bulunacak. Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular mücadele edecek. Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Konya'da başlayacak. Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışı yapılacak. Dünya Superbike Şampiyonası İngiltere'de başlayacak. Fransa Bisiklet Turu İspanya'da başlayacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Adıyaman/11.30-16.00)

SPOR

1- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda, milli sporcular, atıcılık, badminton, boks, judo, kayakla atlama, kano, kick boks, masa tenisi, modern pentatlon ve triatlon branşlarında mücadele edecek.

(Wroclaw/Tarnow/Nowy Targ/Krynica-Zdroj/Zakopane/Krakow)

2- Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası, Konya'da başlayacak. Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında, Polonya ile karşılaşacak.

(Konya/19.00)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda, sezonun 10. yarışı Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışı yapılacak.

(Spielberg/17.30)

4- Dünya Superbike Şampiyonası ve Supersport Şampiyonası'nda sezonun 6. ayak mücadelesi, İngiltere'de Donington Park Pisti'nde başlayacak.

(Derby)

5- Fransa Bisiklet Turu, İspanya'da Bilbao etabıyla başlayacak.

(Bilbao)

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