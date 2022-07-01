6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı (2) - Haberler

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6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİKayseri'de, 12 katlı binanın 6'ncı katındaki cam balkondan düşen Belinay Kılıçer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri'de, 12 katlı binanın 6'ncı katındaki cam balkondan düşen Belinay Kılıçer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Belinay'ın cenazesi, Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Cenazeye, baba Sefa Kılıçer ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Belinay'ın cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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