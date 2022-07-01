6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, apartmanın 6'ncı katındaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer (5), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, apartmanın 6'ncı katındaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer (5), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokak'taki 12 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Cam balkonda oyun oynayan Belinay Kılıçer, iddiaya göre, dengesini kaybedince zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldıran Belinay, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 6'ncı kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.