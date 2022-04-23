6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı

ERZURUM'da Ahmet Ceylan (37), çalıştığı iş yerinin karşısında bulunan apartmanın 6'ncı katındaki evin balkonunda asılı gördüğü Azra Alpsoy'u (5) düşerken yakalamaya çalıştı. Ceylan'ın ellerinin arasından geçip dizine çarpan Alpsoy, yaralandı. Ceylan'ın da sağ diz çapraz bağları koptu.

Olay, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yakutiye ilçesinin Şükrü Paşa semtindeki 6 katlı bir apartmanın teras katında oturan Figen- Recep Alpsoy'un kızları Azra, annesinin kardeşini uyuttuğu sırada terasta bisiklet sürmeye başladı. Bir süre sonra terastan aşağı bakan küçük Azra, dengesini kaybetti, düşerken duvardan tutundu.

Yoğun bakım servisi önünde torunundan gelecek iyi bir haber bekleyen Ayser Alpsoy ise "Torunum, balkonda oynarken bisiklete binmek istemiş. Balkonda bisikletle bir o başa, bir bu başa gitmiş. O sırada annesi de diğer çocuğu uyutuyormuş. O arada binanın karşısındaki bir kişi torunumun görmüş ve bağırmaya başlamış. Aşağıdaki bir kişi de torunumu düşerken yakalamaya çalışmış. Düşme sırasında adam ayağını torunuma karşı tuttuğu için torunum başını adamın ayağına vurmuş. Daha sonra annesine haber verip çocuğu hastaneye getirmişler. Belinde, 4 ayrı yerinde ve ayağında kırık var, başında ödem toplamış. Doktorlar '3 gün uyutacağız' dediler. Dualarınızı bekliyoruz yavruma. Yavruma dua edin abileri, amcaları, Çok tatlı öyle güzel bir çocuk ki görseniz" dedi.