6'ncı kattan düşen Azra'dan sevindiren haber

ERZURUM'da, 6 katlı binanın terasından düşen Azra Alpsoy (5), yoğun bakımdan servise alındı. Kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Recep Alpsoy, "Bizim için bayram yeni başlıyor" dedi.

Olay, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde meydana geldi. Figen ve Recep Alpsoy çiftinin kızları Azra, 6 katlı apartmanın terasında, annesinin kardeşini uyuttuğu sırada bisiklet kullanmaya başladı. Bir ara aşağı bakmak isteyen küçük Azra, dengesini kaybetti, düşerken duvara tutundu. Olayı karşı apartmandan gören kadın, çığlık atarak sokaktan geçenlerin çocuğa yardım etmelerini istedi. Bu sırada otomobiliyle iş yerine gelen, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ceylan (37), Azra'nın düşebileceği yere doğru koşup ellerini açarak bekledi. Gücü tükenince ellerini bırakan Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan'ın kollarının arasından geçti. Ceylan, Azra'nın hızını yavaşlatmak için bacağını uzattı. Azra, Ceylan'ın bacağına çarpıp düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Azra, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde ve ayağında kırık, başında ise ödem oluşan Azra, Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Ahmet Ceylan'ın ise sağ ayağındaki çapraz bağlarda kopma olduğu belirlendi.

Çocuğu tutmaya çalışırken sakatlanan Ahmet Ceylan ise hastanede ziyaret ettiği Azra'nın yoğun bakımdan çıkarılmasına ailesi kadar çok sevindiğini söyledi. Azra da Ceylan'a teşekkür etti.