6'ncı Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu, ATO'da başladı

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre Merkezi'nde, Afrika nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını oluşturan 41 ülkeden bin iş insanının katılımı ile 6'ncı Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu başladı.

ATO Congresium Kongre Merkezi'nde 6'ncısını gerçekleştirdiği 'Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu 2022'ye, Türkiye'den 280 firma temsilcisi ve Afrika nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını oluşturan 41 ülkeden, bin iş insanı katıldı. Forumun açılış törenine, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezayi Uçarmak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, Kongo Cumhuriyeti Özel Ekonomik Bölgeler Bakanı Emilie Ososo, Nijer Girişim Bakanı Ali Bety, 41 Afrika ülkesinden iş insanı ve Türkiye'den firma temsilcileri katıldı. İki gün sürecek olan forumda firma temsilcileri ile iş insanları ikili görüşmeler gerçekleştirerek ürün tanıtımları ile kobilerin Afrika pazarında ithalatçılara ürünlerini tanıtıp, kendi ürünlerinin tedarik zinciri içerisinde değerlendirilmesi sağlanacak.

'HEDEF 54 ÜLKELİ KITADA 49 BÜYÜKELÇİLİK'

Forumun açılışında konuşan Binali Yıldırım, Afrika kıtası ile ilişkilerin ciddi bir dönüşümden geçtiğini ifade etti. Yıldırım, 'Bu dönüşümle Afrika kıtasının barış ve istikrarı, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı vermek bizim ana amacımızdır. İkili ilişkilerimizde eşit ortaklık, kazan-kazan anlayışıyla hareket ediyoruz. Bir devrin emperyalist ülkeler gibi sömürü amaçlı hiçbir faaliyetimiz olmadı, olmayacaktır. Bu gayretlerimizin yapıcı sonucu özellikle de son 10 yılda Afrika'yla derinleşen, gelişen siyasi ilişkilerimiz başta olmak üzere 2002'de Afrika kıtasında sadece 12 büyükelçiliğimiz varken bugün bu sayı 43'e çıktı. Çok yakında da 1 tanesini daha açmış olacağız. Hedef 54 ülkeli kıtada 49 büyükelçilik açmaktır. Bizim bu açılımımıza, gayretimize Afrika kıtası da kayıtsız kalmadı. Onlarda büyükelçilik sayılarını süratle artırdılar. Bu ilişki, iş birliği tek taraflı değil, her iki kıtanın birbiriyle ortak çıkarlara, kazan-kazan esasına göre her yıl artarak gelişen bir ilişkisi var. Amacımız kıtasının kalkınmışlık noktasındaki açığını kapatmak. Bunu da birlikte başaracağız' dedi.

Terörle mücadele konusunda Afrika ülkeleri ile iş birliği yaptıklarını söyleyen Yıldırım, 'Türkiye, terör konusunda dünyada en fazla mağdur olan, en fazla bedel ödeyen ülkedir. İstiyoruz ki, bizim yaşadığımız bu acı tecrübeyi dost ülkelerimiz, dostlarımız bunları yaşamasın. O yüzden Afrika ülkeleriyle de terörle mücadele ve istikrar, huzur için gerekli iş birliğini de yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'MASADA TÜRK ÜRÜNLERİ DE VAR DİYORUZ'

Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, 2012 yılında kurulan şirketlerinin bugüne kadar Afrika kıtasında 57 farklı fuar organizasyonu gerçekleştirdiğini söyledi. Bengisu, 2012-2017 yılları arasında Türkiye Devleti'nin Afrika politikasının kendilerine vermiş olduğu yüksek motivasyon ve strateji ile kendilerinin Afrika kıtasında çeşitli fuarlarda Türk ihracatçısını Afrikalı alıcılarla buluşturduklarını belirtti. Bugün gelinen noktada Türkiye ile Afrika kıtasında 26 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını kaydeden Bengisu, 'Türkiye'nin 112 bin ihracatçısı var. İlk 9 bin ihracatçımız toplan ihracatın yüzde 88'ini yapıyor. Geriye kalan 103 bin firmamız sadece yüzde 12'sini yapabiliyor. Biz bu 103 bin firmamızın hem sayısını arttırıp bu rakamı yukarıya çıkarmak, hem de bunların toplam ihracatta aldığı payı arttırabilmek in Afrika pazarındaki orta sınıf oyuncuları, yeni nesil ekonomik sınıf oyuncuları Dubai gibi Çin gibi Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Hindistan gibi ülkelerin ürünlerini alıp kendi geleneksek pazarlarında satan tüccarları Türkiye'ye davet ediyoruz. Masada yeni bir seçenek var, Türk ürünü de var diyoruz' dedi.

'55 AFRİKA ÜLKESİ İLE 26 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİNE ULAŞTIK'

2002 yılında Türkiye'nin Afrika ile ticaretinin 4 milyar dolarlar seviyesinde olduğunu söyleyen Bengisu, 'Bugün 26 milyar dolarları zorluyoruz. Önümüzdeki dönem performansına bakarak yeni yılın ilk iki ayı bize gösteriyor ki 35 milyar dolarları zorlayacak bir dış ticaret performansı bizleri bekliyor. B tabii ki yeterli değil çünkü Afrika'nın ticaret hacmine baktığımızda, 55 Afrika ülkesi ile 26 milyar dolar ticaret hacmine ulaştık. Ama Çin tek başına Angola ile yani tek bir Afrika ülkesi ile 33 milyar dolarlık ticaret yapıyor. Bu durumda nerede olduğumuzu görmemiz lazım. Yapacak çok işimiz var ve forumu da bunun için organize ettik' dedi.

'TÜRKİYE'NİN AFRİKA'YI UNUTMAMASI GEREKİYOR'

Son olarak dış ticarette Türkiye'nin Afrika'yı unutmaması gerektiğini belirten Bengisu, 'Türkiye'nin getirmiş olduğu başarılı dış politikayı ihracatta ve kobiler statüsünde desteklemek zorundayız ki, ülkemizin ekonomik refah seviyesini arttırmak ve büyük ekonomik hedeflere yürürken 500 milyar dolarlık mega ihracat hedefine, 1 trilyon dolarlık dünya ticaretinden pay alma hedefine yürürken Türkiye'nin Afrika'yı unutmaması gerekiyor. Bu dış politikaya da vizyona uygun bir anlayışla devam ediyoruz' diye konuştu.

'BU COĞRAFYAYI GÖRMEZDEN GELEMEZDİK'

Formun ana sponsoru olmaktan duydukları memnuniyeti belirten CRT Metal Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Ceritbinmez ise, 'Bizler Afrika'nın fırsatlarına, girişimine potansiyeline inanıyoruz. Afrika bir çok yatırımına yeni yeni başlıyor. Öyle bir coğrafya ki bakir bir coğrafya. Bu coğrafyayı da görmezden gelemezdik. Bundan dolayı böyle bir organizasyona ana sponsor olduk. Bugün bine yakın Afrikalı iş insanını Türkiye'ye getirdikleri için yetkililere de teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.