6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi (2)

Saadet, Gelecek ve DEVA'nın oyu ne kadar etkili? Kılıçdaroğlu sayılardan çok politik anlama odaklanıyor

6'lı ittifak dağılıyor mu? Paylaşımıyla masayı karıştıran DP lideri Gültekin Uysal çok net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır