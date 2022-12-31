6 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPAN DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE 7 TUTUKLAMA

ADANA'da, sosyal medya ve ilan sitelerine sahte ilan verip, 6 milyon liralık vurgun yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve ilan sitelerine sahte ilan verip, dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Liderliğini S.C. ve M.G.?nin yaptığı şebekenin, otomobil yedek parçası satma vaadiyle kandırdığı 192 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı saptandı. Savcılığın, şebekeye üye 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından 28 Aralık'ta Adana merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılıktan elde edilen paralarla satın alındığı saptanan 5 milyon TL değerinde 9 araca da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve M.G.?nin de bulunduğu 7'si tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartı, 22'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)