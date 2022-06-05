6 kişinin cep telefonunu çaldı, kameradan tespit edilip yakalandı - Haberler

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6 kişinin cep telefonunu çaldı, kameradan tespit edilip yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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6 kişinin cep telefonunu çaldı, kameradan tespit edilip yakalandı

ADANA'da, 6 kişinin cep telefonunu çalan Kerem Y. (36), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

ADANA'da, 6 kişinin cep telefonunu çalan Kerem Y. (36), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Kerem Y.'nin, girdiği bir çiğ köftecinin kasa bankosundaki cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada 6 kişinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli Kerem Y.'nin 4 iş yerinden, bir otomobilden ve yolda yürüyen bir kişinin cebinden cep telefonunu çaldığını tespit etti. Bir çiğ köfteciye giren Kerem Y.'nin, su aldıktan sonra ödeme yapmak için geldiği kasa bankosundaki cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, saklandığı adrese operasyon düzenledi. Kerem Y. gözaltına alınırken, evindeki aramalarda çaldığı cep telefonlarına rastlanılmadı. Kerem Y., emniyetteki ifadesinde çaldığı cep telefonlarını sattığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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