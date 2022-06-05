6 kişinin cep telefonunu çaldı, kameradan tespit edilip yakalandı - Haberler

ADANA'da, 6 kişinin cep telefonunu çalan Kerem Y. (36), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Kerem Y.'nin, girdiği bir çiğ köftecinin kasa bankosundaki cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada 6 kişinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli Kerem Y.'nin 4 iş yerinden, bir otomobilden ve yolda yürüyen bir kişinin cebinden cep telefonunu çaldığını tespit etti. Bir çiğ köfteciye giren Kerem Y.'nin, su aldıktan sonra ödeme yapmak için geldiği kasa bankosundaki cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.