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6 katlı apartta afetzedeleri ağırlamayı bekliyor

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TRABZON'da turizmci Göksal Toprak, Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen afetzedeleri, 6 katlı apart otelinde misafir etmeyi bekliyor.

TRABZON'da turizmci Göksal Toprak, Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen afetzedeleri, 6 katlı apart otelinde misafir etmeyi bekliyor. Toprak, "Depremzedelere çatı olmak, sıcak yuva olmak istiyoruz. Elimizden geldiğince onlara yuva olmak istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler nedeniyle Trabzon'da yaşayanlar, AFAD koordinasyonuyla yürütülen yardım kampanyasına desteklerini sürdürürken, kentteki bazı evlerin yanında otel ve apartlar da deprem bölgelerinden tahliye edilenlere sıcak yuva oluyor. Valilik koordinasyonuyla deprem bölgesinden gelen yaklaşık 400 afetzedenin çeşitli yerlerde konaklama imkanı sağlandığı kentte, turizmci Göksal Toprak da Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından afetzedeleri 6 katlı apart otelinde ağırlamayı bekliyor.

Depremzedelere yardımcı olmak istediklerini söyleyen Göksal Toprak, "Tamamen bireysel bir karardı. Kendi vicdanımızın söylediği şeyleri yapmak istedik. Depremde dışarıda kalanlara çatı olmak, sıcak yuva olmak istiyoruz. Çok zor durumdalar. Biz evin içinde üşür haldeyiz, onların halini düşünemiyoruz. Elimizden geldiğince onlara yuva olmak istiyoruz" diye konuştu.

'MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ'

Depremin yaşandığı apartı hazırlamaya başladıklarını ve sosyal medyada duyuru yaptıklarını söyleyen işletme ortaklarından Şenol Aydoğan da "Çok fazla ilgi oldu. Hemen ertesi gün çok kişi aradı. Jandarma, valilik ve AFAD'la görüşüp hiçbirisinin afetzede olmadığını tespit ettik. Daha sonra valilik koordinasyonuyla gelecek olan misafirlerimizi tekrar misafir etmeye hazırlandık. Gelip apartımızı temizleyip hazırladık. Valiliğimizden gelecek olan misafirlerimizi bekliyoruz. En çok Malatya ve Adıyaman'dan gelmeye çalışanlar var" dedi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trabzon Türkiye Deprem AFAD Güncel Haberler

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