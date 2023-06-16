6 ilde yasadışı bahis operasyonu: 28 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL merkezli 6 ilde yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında bazı şüpheliler cep telefonlarını kırmaya çalışırken yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ile diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları oynatanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Kartal, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde kendilerini "Anadolu grubu" olarak adlandıran yasa dışı bahis organizasyonu yapan şüphelilerin, daha önce bahis oynayan kişileri silahla tehdit ederek yeniden bahis oynamaya zorladıklarını belirledi. Şüphelilerin borçlandırdıkları kişileri de silah zoruyla tehdit ettiklerini saptayan polis, şüphelilerin tahsil ettikleri paraları QR kod yöntemiyle bankamatiklerden çektikleri, tüm bahis paralarının bir üst kasada toplandığını tespit etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Van, Bingöl ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanırken bazı şüphelilerin cep telefonlarını kırmaya çalıştıkları öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda 22 cep telefonu, 22 sim kart, 6 dizüstü bilgisayar, hard disk, 5 ruhsatsız tabanca, 16 banka kartı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 52 bin 415 lira ele geçirildi.