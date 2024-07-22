6 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, 6 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar, 12 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Denizli ve Manisa'da 42, Aydın, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Batman ve Diyarbakır'da 41, Edirne, Uşak, Gaziantep ve Kilis'te 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 37, en düşük 22; İstanbul'da en yüksek 36, en düşük 25; İzmir'de en yüksek 38, en düşük 28 derece olacak.