6 İlde Oto Hırsızlık Operasyonu: 15 Gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla, depremde ve trafik kazalarında ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından getirilen otomobillere kopyalayarak (change) piyasaya sürdüğü öne sürülen şebeke çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri 6 aylık teknik takip sonucunda, depremde enkaz altında kalan veya kazalarda hurdaya çıkan araçların kimlik bilgilerini kullanan organize bir yapıyı deşifre etti. Yapılan çalışmalar sonucu, yurtdışından Türkiye'ye getirilen araçlara, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının kopyalandığı tespit edildi.

Kriminal incelemeler neticesinde, change yapıldığı değerlendirilen 22 araca ulaşıldı. Şanlıurfa merkezli olarak Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 22 araca el konulurken, 15 şüpheli gözaltına alındı. İlk incelemelerde 16 aracın change işlemine tabi tutulduğu belirlenirken, 6 aracın incelemesi ise sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, organize şekilde evrakta sahtecilik yaptıkları ve bu yolla yaklaşık 25 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)